Dev balıkları kıyıdan avlıyorlar! Buraya uğrayan eli boş dönmüyor
Bursa'nın İnegöl ilçesinde su seviyesinin azaldığı Boğazköy Barajı’nda kıyıya yakın alanlarda görülen dev yayın balıkları vatandaşlar tarafından avlanıyor.
Kaynak: DHA
İnegöl ilçesinden başlayarak, Türkiye'nin sebze ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yenişehir Ovası'nı da sulayan Boğazköy Barajı, kuraklığa bağlı olarak su seviyesinin düşmesiyle birlikte, amatör balıkçıların uğrak yeri oldu.
Suyun çekilmesiyle kıyıya daha yakın alanlarda görülen yayın balıkları, vatandaşlar tarafından avlanıyor.
Amatör balıkçılar, boy ve kilo olarak dikkat çeken, yakaladıkları dev yayın balıklarının görüntülerini cep telefonlarıyla çekip, sosyal medyadan paylaşıyor. (DHA)
