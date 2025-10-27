  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Dev balıkları kıyıdan avlıyorlar! Buraya uğrayan eli boş dönmüyor

Dev balıkları kıyıdan avlıyorlar! Buraya uğrayan eli boş dönmüyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde su seviyesinin azaldığı Boğazköy Barajı’nda kıyıya yakın alanlarda görülen dev yayın balıkları vatandaşlar tarafından avlanıyor.

Kaynak: DHA
Dev balıkları kıyıdan avlıyorlar! Buraya uğrayan eli boş dönmüyor - Resim: 1

İnegöl ilçesinden başlayarak, Türkiye'nin sebze ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yenişehir Ovası'nı da sulayan Boğazköy Barajı, kuraklığa bağlı olarak su seviyesinin düşmesiyle birlikte, amatör balıkçıların uğrak yeri oldu. 

1 / 6
Dev balıkları kıyıdan avlıyorlar! Buraya uğrayan eli boş dönmüyor - Resim: 2

Suyun çekilmesiyle kıyıya daha yakın alanlarda görülen yayın balıkları, vatandaşlar tarafından avlanıyor. 

2 / 6
Dev balıkları kıyıdan avlıyorlar! Buraya uğrayan eli boş dönmüyor - Resim: 3

Amatör balıkçılar, boy ve kilo olarak dikkat çeken, yakaladıkları dev yayın balıklarının görüntülerini cep telefonlarıyla çekip, sosyal medyadan paylaşıyor. (DHA)

3 / 6
Dev balıkları kıyıdan avlıyorlar! Buraya uğrayan eli boş dönmüyor - Resim: 4
4 / 6