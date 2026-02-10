Didem Arslan'da ilginç konuk... Evlilik vadiyle kandırılan Nazan'ın derdi yerine dövmeleri olay oldu
Televizyon ekranlarında gündüz kuşağını korku filmi kuşağına çeviren kadın programlarından biri olan Didem Arslan’la Vazgeçme’ye evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia eden Nazan adlı kadının anlattıklarından çok yüzündeki dövmeler damgasını vurud.
Show TV’de ekrana gelen Didem Arslan’la Vazgeçme programında yaşananlar izleyenleri şaşkına çevirdi.
1 / 12
Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan Didem Arslan’la Vazgeçme programına katılan Nazan adlı bir kadın TikTok üzerinden tanıştığı bir kişi tarafından evlilik vaadiyle tuzağa düşürüldüğünü ve dolandırıldığını öne sürdü.
2 / 12
TikTok üzerinden tanıştığı Burhan tarafından dolandırıldığını öne süren Nazan’ın anlattıkları kadar, yüzündeki dövmelerle ilgili yaptığı açıklamalar da dikkat çekti.
3 / 12
Nazan, Burhan isimli kişinin evli olmasına rağmen kendisiyle yakınlaştığını anlatırken Burhan'a maddi sıkıntılar yaşadığı için borç para ve altın verdiğini hatta evini satması için baskı yaptığını öne sürdü.
4 / 12