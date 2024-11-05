Dikkat! Sizin de tüm ''özeliniz'' internete düşmüş ya da düşmek üzere olabilir!
Kişisel veri ve bilgilerinizin internetin karanlık dehlizlerine düşmesini engelleyemeyebilirsiniz ancak kendinizi bu bilgilerden faydalanmak isteyen suçlulardan korumak için adımlar atabilirsiniz.
Karanlık ağ olarak tanımlanan dark web internetin geleneksel arama motorları tarafından indekslenmeyen kısımlarını ifade eder. Kullanıcıların Tor Browser kullanarak anonim olarak dolaşabildikleri bir yer olan dark web sanılanın aksine yasa dışı bir alan değil ve sadece siber suçlular tarafından da kullanılmıyor. Bununla birlikte günümüzün siber suç ekonomisinin gelişen bir karanlık ağ üzerine inşa edildiğinin altının çizilmesi gerekiyor.
Özel forumların ve pazar yerlerinin çoğu, kolluk kuvvetlerinden gizlenirken siber suçlular tarafından ziyaret ediliyor. Bazı yasa dışı faaliyetler son yıllarda giderek artan bir şekilde tanınmış sosyal medya platformlarına da sıçrıyor. Trilyonlarca dolarlık bir suç ekonomisine olanak sağlayan dark web siteleri, tehdit aktörlerinin çalıntı verileri, bilgisayar korsanlığı araçlarını, kendin yap kılavuzlarını, hizmet tabanlı teklifleri ve çok daha fazlasını cezasız bir şekilde alıp satmasına olanak tanıyor.
Kolluk kuvvetlerinin periyodik baskılarına rağmen bu siteler uyum sağlamaya devam etmekte ve daha önce yerleşik olanlar yetkililer tarafından ortadan kaldırıldıkça kalan boşlukları doldurmak için yeni platformlar ortaya çıkmaktadır.
Kişisel veri karanlık ağa nasıl düşüyor?
Kullanıcı verilerinin karanlık bir web forumuna veya sitesine girmesinin çeşitli yolları var.
1. Üçüncü taraf kuruluşlarda veri ihlalleri
2. Oltalama saldırıları
3. Kimlik bilgisi doldurma
4. Bilgi çalan kötü amaçlı yazılım