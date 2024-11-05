Dikkat! Sizin de tüm ''özeliniz'' internete düşmüş ya da düşmek üzere olabilir!

Karanlık ağ olarak tanımlanan dark web internetin geleneksel arama motorları tarafından indekslenmeyen kısımlarını ifade eder. Kullanıcıların Tor Browser kullanarak anonim olarak dolaşabildikleri bir yer olan dark web sanılanın aksine yasa dışı bir alan değil ve sadece siber suçlular tarafından da kullanılmıyor. Bununla birlikte günümüzün siber suç ekonomisinin gelişen bir karanlık ağ üzerine inşa edildiğinin altının çizilmesi gerekiyor.