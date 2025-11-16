Diyarbakır’da şalvar defilesi

Yenişehir Rabiatül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirine Eronat, ADEM-2 Koordinatörü Lale Işık, kursiyerler ve çocukları katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ADEM-2 Koordinatörü Serap Lale Işık, bugün burada yalnızca bir defile izlemeye değil, aynı zamanda kadın emeğini, yerel kültürü ve geçmişten geleceğe uzanan dayanışma ruhunu kutlamaya geldiklerini ifade etti. Işık, "Şalvar, sadece bir giyim parçası değil kadınların özgürlüğünü, üretkenliğine ve köklerine olan bağlılığını simgeleyen bir kültür mirasıdır. Bizler de bu mirası modern bir yaklaşımla yeniden yorumlarken, kadınlarımızın emeğini ve özverisini bu etkinlik ile gözler önüne sermek istedik" dedi.