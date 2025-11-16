Diyarbakır’da şalvar defilesi
Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezi, kadın emeğini ve geleneksel kültürü modern dokunuşlarla buluşturan Köklerden Podyuma Zamansız Moda Şalvar Defilesine ev sahipliği yaptı.
Yenişehir Rabiatül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirine Eronat, ADEM-2 Koordinatörü Lale Işık, kursiyerler ve çocukları katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ADEM-2 Koordinatörü Serap Lale Işık, bugün burada yalnızca bir defile izlemeye değil, aynı zamanda kadın emeğini, yerel kültürü ve geçmişten geleceğe uzanan dayanışma ruhunu kutlamaya geldiklerini ifade etti. Işık, "Şalvar, sadece bir giyim parçası değil kadınların özgürlüğünü, üretkenliğine ve köklerine olan bağlılığını simgeleyen bir kültür mirasıdır. Bizler de bu mirası modern bir yaklaşımla yeniden yorumlarken, kadınlarımızın emeğini ve özverisini bu etkinlik ile gözler önüne sermek istedik" dedi.
Şalvar gösteri yapan Asiye Aksucu, etkinliğin eğlenceli ve çok güzel geçtiğini aktardı. Aksucu, "Şalvar etkinliğimiz vardı grup halinde. Gayet güzel bir etkinlikti. Günlerce hazırlanan bir etkinlik. Gayet güzel ve başarılı geçti. Benim giydiğim şalvar Şanlıurfa yöresine ait bir şalvardı" diye konuştu.
Şalvar gösterisini izlemeye gelen seyircilerden Özlem Pehlivan ise keyifli bir zaman geçirdiklerini dile getirdi. Pehlivan, "Hem oynadık hem güldük hem de her yörenin farklı şalvarlarını öğrenmiş olduk. Güzel bir etkinlikti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.