Diyarbakır'da tarihin yüzlerce izi yenilendi

Alanda tescilli 3 yapının ziyaretçilere açık konumda olduğunu ifade eden Müze Müdür Yardımcısı Mehmet Çelebi, “Şu an bulunduğumuz alan Diyarbakır Müzesi, İçkale Kompleks Alanı olarak geçmektedir. Diyarbakır Müzesi 1934 yılında kurulmuştur. Bu alana 2014 yılında taşındık. 14 tescilli yapıdan oluşmaktadır. Bunlardan 3 tanesi teşhir ve ziyarete açık konumdadır. Tematik sergi salonu, kazılardan gelen Arkeolojik Eserler Sergi Salonu ve Atatürk Müzesi olmak üzere 3 binamız teşhire açıktır. Aynı zamanda kompleks içerisinde Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü bulunmaktadır. Restorasyon ve konservasyona ihtiyaç duyulan eserler seçilip bir liste halinde genel müdürlüğe gönderilmektedir. İzinler dahilinde yıl içerisinde bir plan çerçevesinde konservasyon ihtiyacı olan eserler restore edilmektedir. Bu eserlerin büyük bir kısmı kurtarma kazılardan gelmektedir. Ilısu HES projesi kapsamında müdürlüğümüz başkanlığında, hocalarımızın bilimsel danışmanlığında yürütülen kurtarma kazılarından gelmektedir. Diğer geri kalan eserler ise vatandaşların getirdiği, müzemize sattığı eserlerden oluşmaktadır” diye konuştu.