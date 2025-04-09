Dizi senaryosu değil gerçek: Yıllarca dede demişti, babası çıktı
İstanbul'da dizi ya da film senaryosu gibi olay: Hayatı boyunca dedesi olarak bildiği kişi babası olduğunu itiraf etti, mahkeme özel hastane raporunu kabul etmeyince hukuk mücadelesi başlattı...
İstanbul'da yaşayan A.İ., kendisine ölüm döşeğinde babası olduğunu itiraf eden E.T.'in nüfusuna geçebilmek için hukuk mücadelesi sürdürüyor. A.İ.'nin feth-i kabir talebi mahkeme tarafından değerlendirilirken, E.T.'in mezarı tahrip edildi.
Mezarın içinden E.T.'in kemiklerinin alınıp alınmadığının tespiti için yeniden dava açan A.İ., hem babalık davasında hukuk mücadelesini devam ettiriyor, hem de mezarı tahrip edenlerin bulunmasını bekliyor.
İstanbul'da yaşayan A.İ.'nin hayatı boyunca manevi dedesi sandığı E.T., ölmeden hemen önce babası olduğunu itiraf etti. E.T.'in ölümünün ardından özel bir hastanede DNA testi yaptıran A.İ., E.T.'in öz babası olduğunu ispatlayarak dava açtı.
Testi yapan özel hastanenin raporunun mahkemede kabul edilmemesi üzerine, A.İ. ve avukatı E.T.'in mezarının açılmasını talep etti. Mahkeme mezarın açılması talebini incelediği sırada, mezara kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.