Dizi senaryosu değil gerçek: Yıllarca dede demişti, babası çıktı

İstanbul'da yaşayan A.İ., kendisine ölüm döşeğinde babası olduğunu itiraf eden E.T.'in nüfusuna geçebilmek için hukuk mücadelesi sürdürüyor. A.İ.'nin feth-i kabir talebi mahkeme tarafından değerlendirilirken, E.T.'in mezarı tahrip edildi.