Doğa Fedaileri iş başında... İki genç adım adım gezip her yeri tek tek temizliyor!

Amaçlarının herkesin bu bilinçle yaşaması olduğunu belirten Abdullah Menteşe, "Biz Karadenizliyiz. Doğa sevgisi kalbimizde var. Küçüklüğümüzden beri kamp, doğa yürüyüşleri yapıyoruz. Bir gün buraya yürüyüşe geldik. Etrafta çöpler olduğunu gördük ve çöpleri temizledik. Sonrasında bir sosyal medya kanalı kurduk. Bu bilinci herkese yaymak istedik. ‘Doğa fedaileri’ ismi ise kendimizi doğaya adadığımız için koyduğumuz bir isimdir. Elimizden geldikçe Bursa’nın dört bir yanını temizleyeceğiz. Sadece yetkililerden destek bekliyoruz” dedi. (DHA)