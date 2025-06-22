Doğa harikası Meydan Yaylası'na araç girişi durduruldu

2 bin 500 rakımdaki yayla; barındırdığı yılkı atları, endemik bitkiler ve eşsiz manzarasıyla korunması gereken hassas alanlardan biri ancak bilinçsiz ziyaretçilerin araçlarla bölgeye gelişi, hem bitki örtüsünü hem de yaban hayatını tehdit ediyordu.