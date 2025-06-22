Doğa harikası Meydan Yaylası'na araç girişi durduruldu
Niğde'nin doğal cenneti Meydan Yaylası’nda çevre tahribatına karşı önemli bir adım atıldı. Yaylaya araç girişi durduruldu.
Kaynak: İHA
Geçtiğimiz günlerde bölgede yaşanan doğa kirliliğini gündeme taşıyan haberin ardından yetkililer hızlı bir şekilde harekete geçerek yaylaya araç girişini durdurdu.
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2 bin 500 rakımdaki yayla; barındırdığı yılkı atları, endemik bitkiler ve eşsiz manzarasıyla korunması gereken hassas alanlardan biri ancak bilinçsiz ziyaretçilerin araçlarla bölgeye gelişi, hem bitki örtüsünü hem de yaban hayatını tehdit ediyordu.
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Yetkili kurumlar, konunun ciddiyetini göz ardı etmeyerek bölgenin doğal dengesini korumak adına hızla harekete geçti, çevre hassasiyeti gösteren önemli kararı aldı.
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Bundan sonra Meydan Yaylası’nı ziyaret etmek isteyenler araçlarını yaylanın üst kısmında bulunan boş alana bırakacak.
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