  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Doğa harikası Meydan Yaylası'na araç girişi durduruldu

Doğa harikası Meydan Yaylası'na araç girişi durduruldu

Niğde'nin doğal cenneti Meydan Yaylası’nda çevre tahribatına karşı önemli bir adım atıldı. Yaylaya araç girişi durduruldu.

Kaynak: İHA
Doğa harikası Meydan Yaylası'na araç girişi durduruldu - Resim: 1

Geçtiğimiz günlerde bölgede yaşanan doğa kirliliğini gündeme taşıyan haberin ardından yetkililer hızlı bir şekilde harekete geçerek yaylaya araç girişini durdurdu.

1 / 7
Doğa harikası Meydan Yaylası'na araç girişi durduruldu - Resim: 2

2 bin 500 rakımdaki yayla; barındırdığı yılkı atları, endemik bitkiler ve eşsiz manzarasıyla korunması gereken hassas alanlardan biri ancak bilinçsiz ziyaretçilerin araçlarla bölgeye gelişi, hem bitki örtüsünü hem de yaban hayatını tehdit ediyordu. 

2 / 7
Doğa harikası Meydan Yaylası'na araç girişi durduruldu - Resim: 3

Yetkili kurumlar, konunun ciddiyetini göz ardı etmeyerek bölgenin doğal dengesini korumak adına hızla harekete geçti, çevre hassasiyeti gösteren önemli kararı aldı. 

3 / 7
Doğa harikası Meydan Yaylası'na araç girişi durduruldu - Resim: 4

Bundan sonra Meydan Yaylası’nı ziyaret etmek isteyenler araçlarını yaylanın üst kısmında bulunan boş alana bırakacak.

4 / 7