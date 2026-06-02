  4. Doğa yürüyüşünde görüp futbol topu sandığı cisim 5 kiloluk dev bir mantar çıktı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde kırsal alanda mantar toplayan bir vatandaş, uzaktan futbol topuna benzettiği devasa bir cisim buldu. Yapılan incelemede, cismin 5 kilogram ağırlığında ve 50 santimetre yarıçapında dev bir mantar olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Fındıklı köyü kırsalında, doğanın insanlara sunduğu şaşırtıcı sürprizlerden biri yaşandı. Merada mantar toplamak amacıyla araziye çıkan bir vatandaş, uzaktan bakıldığında tıpkı bir futbol topuna benzeyen büyük ve yuvarlak bir cisim fark etti. D

urumdan şüphelenip nesnenin yanına yaklaşan vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Futbol topu sanılan bu ilginç cismin, tam 5 kilogram ağırlığında ve 50 santimetre yarıçapında devasa bir mantar olduğu anlaşıldı.

Uzman İncelemesi İçin Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne Teslim Edildi

Ekolojik yapısıyla dikkat çeken Erzincan kırsalında böylesine devasa boyutlara ulaşan mantar türlerine oldukça nadir rastlanıyor. Dev mantarı bulan vatandaşın durumu derhal yetkililere bildirmesinin ardından harekete geçildi. 

Bölgede büyük ilgi çeken mantar, türünün kesin olarak tespiti ve zehirli olup olmadığının anlaşılması amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Uzman ekipler, bu devasa mantar üzerinde detaylı bir inceleme başlattı.

