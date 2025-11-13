Doğada kendiliğinden yetişiyor, köylülere gelir kapısı oluyor! Kilosu 11 TL

'SADECE BİR BİTKİ DEĞİL, EMEĞİN BİR PARÇASI'

Köylülerden Yılmaz Çelikkol, "Defne çalılarını biz buradan topluyoruz fabrikalar alıp işliyorlar, yağını çıkarıyorlar, çok fazla çeşit ürüne dönüştürüyorlar. Yaprağı dünyanın her tarafına gidiyor. Bu dönemde herkesin cebine para giriyor. Filiz zamanı geldiğinde on binlerce kişi toplayıp satışa başlıyor. Bölge halkı için defne, sadece bir bitki değil, emeğin, doğanın ve geçim mücadelesinin bir parçası. Defne sezonu geldiğinde köylerde hareketlilik artıyor, orman yolları insanlarla doluyor. Bu doğal kaynak sayesinde birçok aile geçimini sağlarken, Hatay ekonomisine de önemli katkı sunuyor" diye konuştu. (DHA)