Doğadan topladığı bitki hayatını kararttı: 699 bin TL ceza!
Kocaeli'de nesli tehlike altında olan salep yumrusu toplayan bir kişiye 699 bin 245 TL idari para cezası kesildi.
Kaynak: DHA
Kentte, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri ve jandarma tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, nesli tehlike altında bulunan salep yumrularının doğadan söküldüğü tespit edildi.
1 / 3
699 bin 245 TL ceza
Yapılan kontrollerde 40 kilo salep yumrusu ele geçirilirken, yumrular yeniden doğaya kazandırılmak üzere koruma altına alındı. Olayla ilgili yakalanan şüpheliye 699 bin 245 TL idari para cezası kesildi. (DHA)
2 / 3
3 / 3