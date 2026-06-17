Doğadan toplaması yasak! Tarlada üretene servet kazandırıyor

Bu yıl il genelinde 47 üretici tarafından toplam 25 dekar alana tek tek elle dikilen salepler, hem yaş hem de kuru olarak ciddi bir ekonomik değere sahip. Özellikle ilaç sanayisi, yapıştırıcı üretimi ve dondurma yapımında kritik bir hammadde olan salebin tarlada yetiştiriciliği, bölge ekonomisi için yeni bir can damarı haline geliyor.