Doğadan toplaması yasak! Tarlada üretene servet kazandırıyor
Kastamonu'da tarlada yetiştirilen saleplerin hasadı başladı. Endemik bir tür olan salebi doğadan kaçak toplamanın cezası 700 bin TL'yi bulurken; devlet denetimindeki tarlalarda üretilen salebin kilosu kurutulduğunda 13 bin TL'ye kadar alıcı buluyor.
Tıbbi ve aromatik bitkiler sınıfında yer alan ve endemik bir tür olması nedeniyle doğadan koparılması kesinlikle yasak olan salebin, Kastamonu'daki tarlada hasat mesaisi başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2023 yılında başlattığı "Doğadan Toplama Değil, Tarlada Salep Yetiştiriciliği" projesi kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gözetiminde kurulan sahalarda üreticiler büyük bir titizlikle çalışıyor.
Bu yıl il genelinde 47 üretici tarafından toplam 25 dekar alana tek tek elle dikilen salepler, hem yaş hem de kuru olarak ciddi bir ekonomik değere sahip. Özellikle ilaç sanayisi, yapıştırıcı üretimi ve dondurma yapımında kritik bir hammadde olan salebin tarlada yetiştiriciliği, bölge ekonomisi için yeni bir can damarı haline geliyor.
Kilosu 13 Bin TL
Yaş salebin kilosu 2.000 TL ile 3.000 TL arasında değişirken, kurutulmuş ve çekirdek haline getirilmiş salebin kilosu 13.000 TL'ye kadar alıcı buluyor.
Endemik tür olan salebi doğadan izinsiz olarak toplamanın idari para cezası yaklaşık 700.000 TL olarak uygulanıyor. Üretim, sadece devlet denetiminde faturalı ürünlerle gerçekleştirilebiliyor.
Bu yılki olumlu hava şartlarının etkisiyle, bir dönüm araziden yaklaşık 400 kilogram salep yumrusu elde edilmesi hedefleniyor.
"Yağışlar Verimi Artırdı, Hedefimiz Üretimi Yaygınlaştırmak"
Kastamonu Merkez'e bağlı Kayı köyünde salep yetiştiriciliği yapan Ziraat Mühendisi Ferdi Doğdu, hasat sürecini şu sözlerle değerlendirdi: "2026 yılı salep hasadımız yağışların ara vermesiyle başladı ve beklentilerimizin üzerinde güzel bir verimle karşılaştık. Salep suyu gerçekten seven, suyla büyüyebilen bir bitki. Son iki yılda yaşanan yağış eksikliğinin ardından, bu yıl artan yağışlar sayesinde eksiklerimizi gidererek verimi artırdık."