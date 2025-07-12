Doğal yaşam parkında aslan saldırısına uğrayan ''Pars'' öldü

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Pars’ın ölümünün ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yasa dışı olarak insan eliyle bakıldığı ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından el konulan ve 10 aylıkken İzmir Doğal Yaşam Parkı’na getirilen genç erkek aslan Pars’ın muayenelerinde raşitizm bulgularına ve iç-dış parazitlere rastlanmıştı. Hemen tedavisine ve çok özel bir adaptasyon sürecine başlanmıştı. Onun için uygun beslenme düzeni oluşturuldu, davranışsal gelişimi izlendi. Bariyer arkası tanıştırmalarla diğer aslanlarla bağ kurması sağlandı. EAZA (Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği) yetkililerinin önerileri doğrultusunda süreç dikkatle yürütüldü. Her canlı doğal ortamında, kendi türüyle ve kendi koşulları içinde yaşama hakkına sahiptir. Pars, adaptasyon sürecinde sürüdeki başka bir aslanın ani saldırısı ile ağır bir kafa travması geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı" ifadelerine yer verildi. (DHA)