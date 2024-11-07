Doğu Ekspresi biletleri satışta: Fiyatlar belli oldu

Toplam 60 sefer düzenlenecek



Bakan Uraloğlu, yolculardan gelen talepler üzerine hareket saatlerini yeniden düzenlediklerini bildirerek, “Turistik Doğu Ekspresi Ankara'dan 13.55'te hareket edecek, Erzincan'da 150 dakika, Erzurum'da ise 240 dakika durarak yolculara bu şehirleri keşfetme imkanı tanıyacak. Kars'tan dönüşte ise 21.05'te hareket ederek İliç'te 210 dakika, Divriği'de 150 dakika ve Sivas'ta 180 dakika duracak” ifadelerini kullandı.



Turistik Doğu Ekspresi'nin 8 yataklı ve bir yemekli vagonla hizmet verdiğini belirten Uraloğlu, “Toplamda 60 sefer düzenleyeceğimiz bu dönemde 160 yolcu kapasiteli ekspresimiz iki kişilik odalarda seyahat tutkunlarına ev konforunda unutulmaz bir kış deneyimi sunacak” dedi.