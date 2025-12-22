Doğu Ekspresi sezonun ilk seferine çıktı! Bakan Uraloğlu bilet bulamayanlara taktik verdi
Ankara'dan Kars'a masalsı bir yolculuk sunan Turistik Doğu Ekspresi kış sezonunun ilk seferine çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bilet bulmanın zor olduğunu hatırlatarak, ''Kars'tan Ankara'ya dönüş seferlerimiz de var ve talep burada biraz daha az olduğu için bilet temin etmek daha kolay.'' dedi.
Seyahatseverlerin merakla beklediği ‘Turistik Doğu Ekspresi' bu sezonki ilk seferi bugün başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 sezonu ilk seferine uğurlanması dolayısıyla düzenlenecek törene katıldı.
Ankara'dan Kars'a hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezon ilk seferi için tarihi Ankara Garı'nda uğurlama töreni gerçekleştirildi.
Törende konuşma yapan Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin bölge turizmine ve ekonomisine katkılar sağladığını ve geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Turistik Doğu Ekspresi'ne katılımın yoğun olduğunu belirtti.
Her yıl yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören Turistik Doğu Ekspresi, 2025-2026 sezonunda da yolcularına Doğu Anadolu'nun doğal ve kültürel zenginliklerini keşfetme imkanı sunması hedefleniyor.