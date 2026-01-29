Doktor Didem'i ne dondurucu soğuk, ne de insan boyunu aşan kar durdurabildi

Çaldıran Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Pratisyen Dr. Didem Durgun, Türkiye'nin en zorlu coğrafyalarından birinde görev yaptıklarını belirterek, "Evde Sağlık Hizmetleri doktoruyum. Zorlu kış şartlarında yatağa bağımlı, yaşlı ve kronik hastalığı bulunan hastalarımızı evlerinde ziyaret ederek, gerekli sağlık taramalarını yapıyoruz. Gerekli durumlarda uzman doktorlarımızla online olarak hastalarımızı birlikte değerlendiriyoruz. Mezun olduktan sonra ilk görev yerim memleketim Van oldu. Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden birinde görev yapıyoruz. Bazı günler hava sıcaklığı eksi 30 derecenin altına düşüyor" dedi.