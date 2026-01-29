Doktor Didem'i ne dondurucu soğuk, ne de insan boyunu aşan kar durdurabildi
Kışın en sert geçtiği illerimizden Van'da dondurucu soğuğa ve yer yer 1,5 metre yüksekliğe ulaşan kara rağmen yürüyerek Evde Sağlık Hizmeti vermeye devam eden 25 yaşındaki Didem doktorun ve ekibinin mücadelesi buz gibi havada yürekleri ısıtıyor.
Türkiye'de 9 Ocak 1990'da sıfırın altında 46,4 derece ile bugüne kadar en düşük sıcaklığın ölçüldüğü Van'ın Çaldıran ilçesinde, soğuk hava ve ağır kış koşulları sağlık hizmetlerini de zorlaştırıyor.
İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Tekindere Mahallesi'ne bağlı Kandil mezrasında yaşayan ve sağlık sorunları nedeniyle hastaneye gidemeyen KOAH ve kalp yetmezliği hastası Çavreş Dağ ile kalp yetmezliği bulunan Sait Canünver'e ulaşamayan çalışan Vanlı Doktor Didem Durgun ve beraberindeki sağlık ekibi, araçların giremediği karlı yolları yürüyerek katetti.
Çaldıran Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Pratisyen Dr. Didem Durgun, Türkiye'nin en zorlu coğrafyalarından birinde görev yaptıklarını belirterek, "Evde Sağlık Hizmetleri doktoruyum. Zorlu kış şartlarında yatağa bağımlı, yaşlı ve kronik hastalığı bulunan hastalarımızı evlerinde ziyaret ederek, gerekli sağlık taramalarını yapıyoruz. Gerekli durumlarda uzman doktorlarımızla online olarak hastalarımızı birlikte değerlendiriyoruz. Mezun olduktan sonra ilk görev yerim memleketim Van oldu. Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden birinde görev yapıyoruz. Bazı günler hava sıcaklığı eksi 30 derecenin altına düşüyor" dedi.
Zorlu hava koşullarının yanı sıra farklı risklerle de karşılaştıklarını dile getiren Durgun, "Bazen gittiğimiz mahalle ve mezralarda sokak köpeklerinin saldırılarına maruz kalabiliyoruz. Bu nedenle hasta yakınlarıyla önceden iletişime geçiyoruz. Karlı günlerde yolda kaldığımız da oluyor. Yol açıldıktan sonra hastalarımıza ulaşabiliyoruz" diye konuştu.