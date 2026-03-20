Dolmuşta doğum sürprizi! Sancıları tutan kadın için herkes seferber oldu
İzmir Bornova'da şehir içi dolmuşta doğum sancısı başlayan kadın, hastaneye yetiştirilmek istenirken, aracın içinde doğum yaptı. Anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İzmir Bornova’da dün saat 11.00 sıralarında Sanayi Caddesi üzerinde seyreden bir dolmuşta, yolcular ve şoför hayatları boyunca unutamayacakları bir ana tanıklık etti. 35 yıllık tecrübeli şoför Serkan Çetinyoklav’ın kullandığı araçta bulunan hamile bir kadının doğum sancıları şiddetlendi.
Yolcunun durumunun aciliyetini fark eden şoför Çetinyoklav, diğer yolcuların da desteğiyle korna çalarak en yakın özel hastaneye doğru hareket etti. Kazımdirik Mahallesi’nde hızla ilerleyen dolmuş, hastane önüne ulaştığında sağlık ekiplerine haber verildi.
Hastaneden çıkan sağlık görevlileri dolmuşa ulaştığında doğum çoktan başlamıştı. Sağlıkçıların müdahalesiyle araç içerisinde gerçekleşen doğum sonucunda sağlıklı bir kız bebek dünyaya gözlerini açtı.
Doğumun ardından hastanede tedaviye alınan anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.