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Donan gölün yüzeyindeki ''çok garip'' şekiller dikkat çekti

Sivas'ta önce kuraklıktan su seviyesinin düştüğü ve eski köy kalıntılarıyla birlikte mezarlıkların da ortaya çıktığı şimdi de soğuktan donan Özen Baraj Gölü'nün yüzeyinde oluşan ilginç şekiller dikkat çekti.

Kaynak: DHA
Donan gölün yüzeyindeki ''çok garip'' şekiller dikkat çekti - Resim: 1

Sivas'ın Hafik ilçesindeki Pusat-Özen Baraj Gölü’nün yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı. Su seviyesinin azalmasıyla eski Pusat köyü kalıntılarının yeniden ortaya çıktığı baraj gölünde, buz tutan yüzey üzerinde çok sayıda çatlak oluştu. İlgi çeken görüntüler, havadan dron kamerasına yansıdı.

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Donan gölün yüzeyindeki ''çok garip'' şekiller dikkat çekti - Resim: 2

Hafik ilçesine bağlı Pusat ve Özen köyleri arasında yapılan Pusat-Özen Barajı, 2008 yılından itibaren su tutmaya başladı.

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Donan gölün yüzeyindeki ''çok garip'' şekiller dikkat çekti - Resim: 3

Baraj suyu altında kalan Pusat köyü, eski yerleşim yerinin yakınındaki bir yamaca taşındı.

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Donan gölün yüzeyindeki ''çok garip'' şekiller dikkat çekti - Resim: 4

Köydeki tüm yapılar, kısa sürede su içerisinde kaldı. Köylülerin ibadetini yaptığı caminin minaresiyse su yüzeyinde kalmaya devam eden tek yapı oldu.

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