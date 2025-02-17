Dondurucu soğuklar geri döndü: Bu hafta gerçekten de donacağız
Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre Türkiye bu hafta yeniden dondurucu soğukların etkisi altına giriyor. Hava sıcaklıklarının yer yer 8 derece daha düşmesi beklenirken tüm yurtta kar yağışı etkili olacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesinde 2-4 derece düşmesi, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...