Dondurucu soğuklar hayatı felç etti: Şelaleler, göletler buz tuttu
Erzincan'da hava sıcaklığının eksi 20 derecelere kadar düşmesiyle birlikte şelale, göl ve göletler buz tuttu.
Kaynak: DHA
Yeni yılla birlikte soğukların hüküm sürdüğü Erzincan'da şelale, göl ve göletleri buz tuttu.
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En düşük hava sıcaklığının eksi 15 ile 20 derece arasında seyrettiği Erzincan ve ilçelerinde buz tutan şelale, gölet ve baraj göllerinde güzel görüntüler ortaya çıktı.
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Refahiye ilçesindeki Kalkancı göleti, Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi, merkez Çatalarmut köyündeki Göyne Baraj gölü buzla kaplandı.
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Seyirlik görüntüler, dron kamerasıyla kaydedildi. (DHA)
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