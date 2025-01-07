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Dondurucu soğuklar hayatı felç etti: Şelaleler, göletler buz tuttu

Erzincan'da hava sıcaklığının eksi 20 derecelere kadar düşmesiyle birlikte şelale, göl ve göletler buz tuttu.

Kaynak: DHA
Dondurucu soğuklar hayatı felç etti: Şelaleler, göletler buz tuttu - Resim: 1

Yeni yılla birlikte soğukların hüküm sürdüğü Erzincan'da şelale, göl ve göletleri buz tuttu. 

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Dondurucu soğuklar hayatı felç etti: Şelaleler, göletler buz tuttu - Resim: 2

En düşük hava sıcaklığının eksi 15 ile 20 derece arasında seyrettiği Erzincan ve ilçelerinde buz tutan şelale, gölet ve baraj göllerinde güzel görüntüler ortaya çıktı. 

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Dondurucu soğuklar hayatı felç etti: Şelaleler, göletler buz tuttu - Resim: 3

Refahiye ilçesindeki Kalkancı göleti, Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi, merkez Çatalarmut köyündeki Göyne Baraj gölü buzla kaplandı. 

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Dondurucu soğuklar hayatı felç etti: Şelaleler, göletler buz tuttu - Resim: 4

Seyirlik görüntüler, dron kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

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