  4. Dondurucu soğuklar ''şimdilik'' geride kaldı; hava sıcaklıkları artıyor!

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre ülke genelinde yağışsız, açık ve az bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklıklar batıda mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesinde pus, yer yer sis, yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. 

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, doğusunda normalleri civarında, iç ve batı bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

