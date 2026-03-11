Dondurucu soğuklar ''şimdilik'' geride kaldı; hava sıcaklıkları artıyor!
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre ülke genelinde yağışsız, açık ve az bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklıklar batıda mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
1 / 10
Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesinde pus, yer yer sis, yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
2 / 10
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
3 / 10
Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, doğusunda normalleri civarında, iç ve batı bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
4 / 10