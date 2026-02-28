Dondurucu soğuklara mola, yalancı bahar geri dönüyor: Ardından yine kar var!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Batman ve Siirt'in güneyi ile Mardin'in doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.