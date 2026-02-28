Dondurucu soğuklara mola, yalancı bahar geri dönüyor: Ardından yine kar var!
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye'yi yeniden etkisi altına alan dondurucu soğuklar, yağmur ve kar yağışı birkaç günlüğüne yerini yalancı bahara bırakmaya hazırlanıyor. Hava sıcaklıkları yeniden yükselişe geçse de yeni haftanın ortasında termometreler yeniden çakılacak ve yağmur ile kar yağışı geri dönecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Batman ve Siirt'in güneyi ile Mardin'in doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde olmak üzere bu sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
