Dondurucu soğuklara, yağmura, kara veda edin; güneşli, sıcak bir hafta başlıyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey ve doğu kesimleri için yağış uyarısında bulundu. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi ile kar erimesi riski sürerken, sabah saatlerinde sis ve pus trafiği etkileyebilir. Öte yandan baharı bekleyenlere müjde; sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrediyor ve yeni haftayla birlikte güneş tüm Türkiye'de etkili olacak, hava ısınacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, yeni haftada güneş tüm Türkiye'de yüzünü gösterecek ve hava sıcaklıkları da artışa geçecek.