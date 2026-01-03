Dondurucu soğukta yüreklerimizi ısıtan kareler: Soğukta ölüme terk edilen hayvanlara sahip çıktı
Muş'ta 55 yaşındaki bir yerel sanatçı yazın çeşitli işlerde çalıştırılan kışınsa kaderine terk edilen at ve eşekleri sokak sokak gezip, tespit ettikten sonra ahırına getirerek sahip çıkıyor.
Kaynak: DHA
Muş'un kent merkezine bağlı Çöğürlü köyünde yaşayan yerel sanatçı Önder Elarslan, yaz aylarında çeşitli işlerde kullanılan ancak kış mevsiminde kaderine terk edilen sahipsiz at ve eşeklere sahip çıkıyor.
Yıllardır besicilikle uğraşan ve hayvan sevgisiyle tanınan Elarslan, boş vakitlerinde sokak sokak gezerek sahipsiz at ve eşekleri tespit ediyor.
Kendisine ulaşan ihbarları da değerlendiren Elarslan, hayvanları ahırına getiriyor.
10 koyununun bulunduğu ahırı ikiye bölen Elarslan, sahipsiz at ve eşeklerin beslenme ve bakımı üstleniyor.
