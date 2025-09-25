  1. Anasayfa
  4. Dört çocuklu, 9 torunlu 40 yıllık çift 40 yıl sonra damatlık ve gelinliğine kavuştu

Dört çocuklu, 9 torunlu 40 yıllık çift 40 yıl sonra damatlık ve gelinliğine kavuştu

Mersin'de 40 yıl önce kaçarak evlenen 4 çocuklu, 9 torunlu çift, dillere destan bir düğün yaparak 'gelinlik' ve 'damatlık' giyme hayallerini gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA
Dört çocuklu, 9 torunlu 40 yıllık çift 40 yıl sonra damatlık ve gelinliğine kavuştu - Resim: 1

Mersin'in Bozyazı ilçesine bağlı Denizciler Mahallesi Çokoluk Yaylası’ndan 65 yaşındaki Orhan Takmet ile 57 yaşındaki Halide Takmet, 40 yıl önce kaçarak evlendi.

Dört çocuklu, 9 torunlu 40 yıllık çift 40 yıl sonra damatlık ve gelinliğine kavuştu - Resim: 2

40 yıldır mutlu mesut yaşayan çiftin 4 çocukları ile 9 torunları oldu. Eşinin gelinlik giyme hayalini bilen Orhan Takmet, Dereköy Muhtarı Gürel Bolluk ve arkadaşlarının koordinesiyle muhteşem bir düğün hazırladı. 

Dört çocuklu, 9 torunlu 40 yıllık çift 40 yıl sonra damatlık ve gelinliğine kavuştu - Resim: 3

4 çocuk annesi Halide Takmet düğün öncesinde bindallı giyerek kına gecesi yaptı. Kına gecesinde çift ilk danslarını etti, ardından da davetlilerle oyunlar oynadı.

Dört çocuklu, 9 torunlu 40 yıllık çift 40 yıl sonra damatlık ve gelinliğine kavuştu - Resim: 4

Kına gecesinin sabahında düğün için gelinliğini giyen 4 çocuk annesinin kırmızı kuşağı ağabeyi tarafından bağlandı. Daha sonra çift ve devletliler davul zurna eşliğinde oyunlar oynadı. Tüm aile fertlerinin katıldığı düğün pasta kesilmesinin ardından gelin çiçek fırlatılmasıyla tamamlandı.

