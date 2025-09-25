Dört çocuklu, 9 torunlu 40 yıllık çift 40 yıl sonra damatlık ve gelinliğine kavuştu
Mersin'de 40 yıl önce kaçarak evlenen 4 çocuklu, 9 torunlu çift, dillere destan bir düğün yaparak 'gelinlik' ve 'damatlık' giyme hayallerini gerçekleştirdi.
Mersin'in Bozyazı ilçesine bağlı Denizciler Mahallesi Çokoluk Yaylası’ndan 65 yaşındaki Orhan Takmet ile 57 yaşındaki Halide Takmet, 40 yıl önce kaçarak evlendi.
40 yıldır mutlu mesut yaşayan çiftin 4 çocukları ile 9 torunları oldu. Eşinin gelinlik giyme hayalini bilen Orhan Takmet, Dereköy Muhtarı Gürel Bolluk ve arkadaşlarının koordinesiyle muhteşem bir düğün hazırladı.
4 çocuk annesi Halide Takmet düğün öncesinde bindallı giyerek kına gecesi yaptı. Kına gecesinde çift ilk danslarını etti, ardından da davetlilerle oyunlar oynadı.
Kına gecesinin sabahında düğün için gelinliğini giyen 4 çocuk annesinin kırmızı kuşağı ağabeyi tarafından bağlandı. Daha sonra çift ve devletliler davul zurna eşliğinde oyunlar oynadı. Tüm aile fertlerinin katıldığı düğün pasta kesilmesinin ardından gelin çiçek fırlatılmasıyla tamamlandı.