Dört gündür yağan kar hayatı durdurdu: Araçlar tamamen kara gömüldü!

Kastamonu İl Özel İdaresi ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de 610'den fazla kapalı olan köy yollarını ulaşıma açabilmek için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Küre ve Ağlı ilçelerindeki binaların çatılarında da metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.