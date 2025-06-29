Düğün salonuna sahte imam ve cenaze çelengiyle gelip düğünü cenazeye çevirdiler

Yakalarına taktıkları damadın siyah beyaz fotoğrafından tut en önde taşıdıkları çerçeveli fotoğrafa kadar her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü sürprizde, damadın iş arkadaşı A.Ö.'e de imam kıyafeti giydirildi.