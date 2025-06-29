Düğün salonuna sahte imam ve cenaze çelengiyle gelip düğünü cenazeye çevirdiler
Rize'deki bir düğün sırasında gelin ve damadın mesai arkadaşları düğün salonuna önlerinde sahte bir imam ve üzerinde "acı kaybımız" yazılı çelenk ile girip hem gelin ve damada hem de davetlilere hayatlarının şokunu yaşattı.
Kaynak: İHA
Rize Devlet Hastanesi'nde görev yapan O.D. ve E.A. hayatlarını birleştirmeye karar verdi. Rize'nin Derepazarı ilçesinde gerçekleşen düğünde her şey yolunda giderken mesai arkadaşlarının sürprizini gören çift neye uğradığını şaşırdı.
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Takı töreni sonunda salonun kapısında beliren gelin ve damadın mesai arkadaşları ve elleriyle taşıdığı üzerinde "Acı kaybımız" yazılı çelengi gören çift, bir anda şoke olarak gülmeye başladı.
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Yakalarına taktıkları damadın siyah beyaz fotoğrafından tut en önde taşıdıkları çerçeveli fotoğrafa kadar her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü sürprizde, damadın iş arkadaşı A.Ö.'e de imam kıyafeti giydirildi.
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Salona girerek çiftin yanına gelen arkadaşları hatıra pozu vererek anı ölümsüzleştirdi.
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