  4. Dumanlı Tabiat Parkı beyaz gelinliğini giydi

Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı'nda kar yağışı sonrası ortaya çıkan manzara görenleri hayran bıraktı.

Kaynak: DHA
Resim: 1

Kent merkezine 70 kilometre uzaklıktaki Refahiye ilçesine bağlı Dumanlı Tabiat Parkı'nda kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler oluştu. 

Resim: 2

Bölgede sıcaklık eksi 8 dereceye düşerken, oluşan buz sarkıtları manzaraya ayrı güzellik kattı.

Resim: 3

Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu park, Fatih Civan ve Emre Ekinci tarafından havadan dronla görüntülendi. 

Resim: 4

Görüntülerde; deniz seviyesinden 2 bin metre yüksekte olan tabiat parkında, beyaz ile yeşilin birbirine karıştığı manzara yer aldı. (DHA)

