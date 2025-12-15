Dumanlı Tabiat Parkı beyaz gelinliğini giydi
Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı'nda kar yağışı sonrası ortaya çıkan manzara görenleri hayran bıraktı.
Kaynak: DHA
Kent merkezine 70 kilometre uzaklıktaki Refahiye ilçesine bağlı Dumanlı Tabiat Parkı'nda kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler oluştu.
1 / 6
Bölgede sıcaklık eksi 8 dereceye düşerken, oluşan buz sarkıtları manzaraya ayrı güzellik kattı.
2 / 6
Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu park, Fatih Civan ve Emre Ekinci tarafından havadan dronla görüntülendi.
3 / 6
Görüntülerde; deniz seviyesinden 2 bin metre yüksekte olan tabiat parkında, beyaz ile yeşilin birbirine karıştığı manzara yer aldı. (DHA)
4 / 6