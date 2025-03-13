Dün bir ilimizde 31 derece ile sıcaklık rekoru kırıldı

Kısa kollu giysi tercih eden Tahir Kundakçıoğlu, “Hava güzel ve yaşımız da genç olduğundan dolayı kısa kollu tişört giydim. Renk olarak da beyaz tercih ettim sıcağa karşı iyi olduğu için. İklimler değiştiği için artık her şey normal görünüyor. Eskiden nisan ayında kar yağıyordu. Hatta bu yıl kar yağmasına bile şaşırdık" dedi.