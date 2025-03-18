Dün yaz, bugün kış... İstanbul'da hava buz kesti, kar yağışı başladı
Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Dün 23 derece ölçülen hava sıcaklığı bugün 8 dereceye düştü. Kentin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oldu.
Kaynak: DHA
İstanbul'da düne göre hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Dün yazdan kalma bir gün yaşanırken bugün sabah saatlerinden itibaren yağmur ve soğuk hava etkili oldu.
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Dün 23 dereceyi gösteren termometreler bugün 8 dereceye düştü.
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Taksim'de de hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber kaşkol ve bereler geri geldi.
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Soğuktan korunmak isteyenler montlarına sarılarak yürüdü.
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