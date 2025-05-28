Dünya Meteoroloji Örgütü’nden kara haber: Önümüzdeki 5 yıl zor geçecek

Uzmanlar, sıcaklıktaki her bir ek artışın; şiddetli sıcak hava dalgaları, aşırı yağışlar, kuraklıklar, buzulların ve deniz buzlarının erimesi, okyanusların ısınması ve deniz seviyesindeki yükselme gibi etkileri daha da şiddetlendireceğine dikkat çekti.

WMO'nun bu açıklaması, iklim değişikliğiyle mücadelede küresel iş birliğinin ve acil önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.