Dünya Meteoroloji Örgütü’nden kara haber: Önümüzdeki 5 yıl zor geçecek
Dünya Meteoroloji Örgütü, önümüzdeki 5 yıl boyunca sıcaklıkların rekor seviyelere yükselmesini beklediklerini açıkladı.
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ile İngiliz Meteoroloji Kurumu (Met Office), 2025-2029 yılları arasındaki sıcaklık tahminlerine ilişkin çarpıcı bir rapor yayımladı. Raporda, önümüzdeki beş yılda küresel sıcaklıkların rekor seviyelerde seyretmesinin büyük olasılık taşıdığı vurgulandı.
Rapora göre, her bir yılın ortalama yüzeye yakın sıcaklığı, sanayi öncesi dönem olarak kabul edilen 1850-1900 yılları ortalamasından 1,2 ila 1,9 derece daha yüksek olacak. Bu öngörü, iklim değişikliğinin etkilerinin artarak devam edeceğini ve küresel ölçekte ciddi riskler yaratacağını ortaya koyuyor.
WMO ve Met Office’in ortak açıklamasında, önümüzdeki beş yıl içinde en az bir yılın sanayi öncesi seviyenin 1,5 derece üzerine çıkma ihtimalinin yüzde 86 olduğu belirtildi. Ayrıca, 2025-2029 döneminin 5 yıllık ortalama sıcaklığının 1,5 dereceyi aşma olasılığı ise yüzde 70 olarak hesaplandı.
Uzmanlar, sıcaklıktaki her bir ek artışın; şiddetli sıcak hava dalgaları, aşırı yağışlar, kuraklıklar, buzulların ve deniz buzlarının erimesi, okyanusların ısınması ve deniz seviyesindeki yükselme gibi etkileri daha da şiddetlendireceğine dikkat çekti.
WMO'nun bu açıklaması, iklim değişikliğiyle mücadelede küresel iş birliğinin ve acil önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.