Dünya nüfusu açıklandı! Nüfusu 100 milyonu geçen 16 ülke var
Birleşmiş Milletler'in verileri baz alınarak yapılan tahminlere göre dünya nüfusu 8.2 milyarı aştı. Nüfusu 100 milyonu geçen ülke sayısı 16 oldu. Dünyanın en kalabalık şehri unvanı ise Tokyo'dan Cakarta'ya geçti.
Dünya nüfusu 8 milyarı aştı. 1998’de 6 milyar, 2010’da 7 milyar, 2022’de 8 milyar seviyesine ulaşan dünya nüfusu, BM verileri temel alınarak yapılan farklı tahminlere göre günümüz itibarıyla 8,2 ila 8,3 milyar arasında bulunuyor.
İstatistik platformu Worldometer tarafından resmi veriler temel alınarak hazırlanan tahminlere göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 59’a Asya’da, yüzde 19’u Afrika’da, yüzde 9’u Avrupa’da, yüzde 8’i Latin Amerika ve Karayipler’de ve yaklaşık yüzde 5’i de Kuzey Amerika'da yaşıyor. Dünya nüfusunun 2037’de 9 milyar, 2060 senesinde ise 10 milyara ulaşması bekleniyor.
Nüfusu 100 milyonu aşan 16 ülke bulunuyor
2025 itibarıyla dünya genelinde nüfusu 100 milyon sınırını aşan 16 ülke bulunuyor. Nüfus bakımından küresel liderler olan Çin ve Hindistan, milyar sınırını aşan iki ülke iken, bu iki ülke birlikte dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturuyor.
1,46 milyar nüfuslu Hindistan ile 1,41 milyar nüfuslu Çin’i, nüfusu 200 milyonun üzerinde olan beş ülke izliyor. Bunlar, 347 milyonu aşan nüfusuyla üçüncü sırada yer alan ABD, 285 milyon nüfusla en kalabalık Müslüman ülke Endonezya, 255 milyon nüfuslu Pakistan, 237 milyon nüfusla Afrika’nın en kalabalık ülkesi Nijerya ve 212 milyon nüfusla Güney Amerika’nın en büyük ülkesi Brezilya’dan oluşuyor.
Nüfusu 100 ila 200 milyon arasında olan ülkeler arasında ise Bangladeş, Rusya, Etiyopya, Meksika, Japonya, Mısır, Filipinler, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Vietnam yer alıyor.
Avrupa, demografik zorluklarla karşı karşıya
Dikkat çekici bir şekilde, topraklarının tamamı Avrupa’da olup nüfusu 100 milyonun üstünde olan hiçbir ülke bulunmuyor. Buna en yakın ülke olarak 80 milyon nüfusla Almanya öne çıkıyor. Bu tablo, Avrupa genelinde nüfus artış hızının yavaşladığını ve birçok ülkenin yaşlanan nüfus ve göç gibi zorluklarla karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor.
Nüfusu azalan Çin, doğum kontrolünü daha pahalı hale getirdi
Avrupa ülkelerinin yanı sıra Çin de düşük doğum oranları ile mücadele eden ülkeler arasında yer alıyor. Nüfus artış hızını kontrol altında tutmak amacıyla 1979-2015 yılları arasında tek çocuk politikası izleyen Çin, doğum oranlarında görülen tarihi azalma, hızla yaşlanan nüfus ve çalışan işgücü oranının azalması nedeniyle 2026 itibarıyla doğum oranlarını artırmaya yönelik yeni önlemleri uygulamaya koyuyor.
Ülkenin uzun vadeli istikrarını tehdit eden düşük doğum oranına karşı Çin’de, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla hükümet çeşitli doğum kontrol ürünlerine yüzde 13 oranında katma değer vergisi uygulamaya başladı. Bu karar ile 1993 yılında tüm doğum kontrol ürünlerini vergiden muaf tutma kararı rafa kaldırılmış oldu. Toplam nüfusu son 3 yıldır istikrarlı bir şekilde azalan Çin, dünyanın en kalabalık ülkesi unvanını 2023’te Hindistan’a devretmişti.