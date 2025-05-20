Dünyaca ünlü yüzen otel İstanbul'a demir attı

Son yıllarda Türk tatilcilerin kruvaziyer seyahatlerine olan ilgisinin arttığını dile getiren Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, “İlk defa bir cruise gemisiyle seyahat edenler hemen ikinci bir turu planlamaya başladı. Gemi turlarına olan talep artışı sevindirici. Bunda tabii ki son teknoloji gemiler, her bütçe ve keyfe hitap eden konseptler, sıra dışı rotalar etkili oldu. Artık Cruise Holiday diye bir kavram gelişti. Yani sadece gemiyle gezip gördüğünüz yerler değil, geminin içinde de keyifli bir tatil yapmak mümkün. Bakın Amerikalı turistler aynı gemiye aynı güzergahta belki yılda üç defa biniyor ama tatillerini o gemide yapıyor. Geminin içinde her şey fazlasıyla var. Mükemmel bir hizmet alıyorlar. Paris'te Londra'da yüksek bilet ücretleri ödeyerek izleyebileceğiniz sahne gösterilerini gemilerde ücretsiz izleyebiliyorsunuz. Dünya bu tatili seviyor, dolayısıyla bu anlayışın ülkemizde de gelişeceğini düşünüyorum. Üstelik cruise tatillerini artık daha uygun bütçelerle yapabilmek mümkün. Yaklaşık 40 bin TL fiyatlarla tam pansiyon bir hafta tatil yapabilirsiniz" dedi.