Dünyaca ünlü yüzen otel İstanbul'a demir attı
İngiliz kruvaziyer şirketi Cunard Line'ın dünyaca ünlü gemisi Queen Victoria, 19 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'a demir attı.
Son yıllarda Türk tatilcilerin kruvaziyer seyahatlerine olan ilgisinin arttığını dile getiren Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, “İlk defa bir cruise gemisiyle seyahat edenler hemen ikinci bir turu planlamaya başladı. Gemi turlarına olan talep artışı sevindirici. Bunda tabii ki son teknoloji gemiler, her bütçe ve keyfe hitap eden konseptler, sıra dışı rotalar etkili oldu. Artık Cruise Holiday diye bir kavram gelişti. Yani sadece gemiyle gezip gördüğünüz yerler değil, geminin içinde de keyifli bir tatil yapmak mümkün. Bakın Amerikalı turistler aynı gemiye aynı güzergahta belki yılda üç defa biniyor ama tatillerini o gemide yapıyor. Geminin içinde her şey fazlasıyla var. Mükemmel bir hizmet alıyorlar. Paris'te Londra'da yüksek bilet ücretleri ödeyerek izleyebileceğiniz sahne gösterilerini gemilerde ücretsiz izleyebiliyorsunuz. Dünya bu tatili seviyor, dolayısıyla bu anlayışın ülkemizde de gelişeceğini düşünüyorum. Üstelik cruise tatillerini artık daha uygun bütçelerle yapabilmek mümkün. Yaklaşık 40 bin TL fiyatlarla tam pansiyon bir hafta tatil yapabilirsiniz" dedi.
Prontotour'un gemi turu satışlarında geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 54 artış kaydettiğini ifade eden Onaran, “Türkiye temsilcisi olduğumuz Cunard gemilerinin satışlarında ise geçen yılın ilk dört ayına göre yüzde 285 büyüdük. Bu Cunard Line'ın tüm pazarlardaki en büyük büyüme oranı. İlginin çoğalarak devam edeceğine inanıyoruz. O nedenle biz bu yılı 'Cruise Yılı' ilan ettik. Herkesin mutlaka bu deneyimi yaşamasını istiyoruz. Bunu da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutladığımız bu özel günde sizlerle paylaşmak istedik" diye konuştu.
'HER YAŞTAN MİSAFİRİMİZ VAR'
Queen Victoria'nın İngiliz zarafetini klasik çizgilerle harmanlayan, lüksü ve ince detaylarıyla ön plana çıkaran bir gemi olduğunu vurgulayan Prontotour Cruise Müdürü Merve Başaran, Cunard'ın Queen Elizabeth, Queen Mary 2 ve 2024'te filoya katılan Queen Anne ile birlikte toplam dört gemisinin bulunduğunu söyledi. 2025 yılı itibarıyla Türkiye'de kruvaziyer turizm pazarının büyüdüğünü ve ürünlerin çeşitlendiğini ifade eden Başaran şunları kaydetti:
"Biz de bu büyümeye paralel şekilde ürün yelpazemizi genişlettik. Hem deniz hem de nehir turlarımızda rekor seviyede rezervasyonlar aldık. Özellikle Akdeniz, Yunan Adaları, Norveç Fiyortları, Baltıklar, Japonya-Güney Kore, Uzak Doğu ve Karayipler gibi rotalarda yoğun talep görüyoruz. Bugün kruvaziyer gemileri, sadece ulaşım değil, aynı zamanda üst düzey konfor, güvenlik, eğlence ve gastronomiyi bir arada sunan yüzen tatil merkezleri haline geldi. Bu nedenle artık her yaş grubundan misafirlerimiz var. Türkiye'de de bu değişimi açıkça gözlemliyoruz; çocuklu aileler, genç çiftler ve balayı misafirleri cruise seyahatlerine büyük ilgi gösteriyor. Gemi ile tek bir tatilde birçok ülke ve şehir görmek, üstelik valiz aç-kapa derdi olmadan hem deniz hem kültür tatili yapabilmek mümkün. Nehir turlarına olan talebin de yükseldiğini söylemeliyim. Ren, Tuna ve Volga gibi Avrupa'nın ikonik nehirlerinde gerçekleştirdiğimiz turlar, sadık ve sürekli büyüyen bir misafir kitlesine sahip."