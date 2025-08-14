Dünyanın akciğeri Amazon yağmur ormanları yok oluyor
Dünyanın akciğeri olarak bilinen Amazon yağmur ormanları, iklim değişikliği ve ormansızlaştırma nedeniyle kurumaya başladı.
Bilim insanları, dünyanın 'akciğeri' olarak anılan Amazon yağmur ormanlarının tehlikeli bir dönüm noktasına yaklaştığını açıkladı.
Uzmanlar, yüzyıl içinde Amazon’un yeşil ormanlarından geriye kurak bir savananın kalabileceği uyarısında bulunuyor. Bu değişimin iklim değişikliği ve ormansızlaştırmanın birleşimiyle tetiklenmiş olabileceği belirtiliyor.
Dünya Kaynakları Enstitüsü Küresel Orman İncelemesi, Brezilya Amazonu'nun yalnızca 2024 yılında, ormanlarının 28 bin metrekaresini kaybettiğini tahmin ediyor. Jeofizik Araştırma Mektupları dergisinde yayınlanan çalışmaya göre bilim insanları Amazonların belirsiz geleceğini yeniden inceledi.
Bazı bilim insanları, bu değişimlerin Amazonları, yeşil yağmur ormanlarından kuru bir çayırlığa dönüştürecek kritik bir eşiğe sürüklediğini düşünüyor.