Dünyanın en gizemli yeri 51. Bölge'nin sırrı çözülüyor

Goodall’ın açıklamaları, Lockheed Martin'in gizli mühendislik bölümü Skunk Works’ün eski müdürü Ben Rich’in sözleriyle örtüşüyor.

Rich, ölümünden önce Goodall’a, 51. Bölge’de dünyanın en iyi mühendislerinin gelecekteki teknolojiler üzerinde çalıştığını ve bu sırların önümüzdeki 30-40 yıl boyunca kamuoyuna açıklanmayacağını söylemişti.

Ancak, 51. Bölge'nin günümüzdeki gizliliği, bu sırların daha uzun süre saklanmaya devam edebileceğine işaret ediyor.

Ayrıca "yumurta biçiminde" bir uzay aracı üzerinde çalışıldığı aracın pürüzsüz, dikişsiz metalik bir yüzeye sahip olduğu, üzerinde herhangi bir sembol veya yazı bulunmadığı iddia edildi.