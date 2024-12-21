Dünyanın en gizemli yeri 51. Bölge'nin sırrı çözülüyor
Dünyanın en gizemli yerlerinden biri olarak anılan ABD'nin Nevada çölündeki 51. Bölge, uzun yıllardır çeşitli komplo teorileriyle gündeme geliyor. Dünya dışı varlıklar ve gizli askeri teknolojilerle ilgili çalışmalar yapıldığı öne sürülen 51. Bölge'deki sırların gün yüzüne çıkmak üzere olduğu konuşuluyor.
ABD'de bulunan 51. bölge yıllardır onlarca komple teorisinin merkezinde yer aldı. Tam olarak ne tür faaliyetlere ev sahipliği yaptığı konusunda resmi olarak çok az bilgi mevcut olan 51. Bölge hakkındaki sırların sonunda açığa çıkabilir. 2025 yılı, bu gizemli bölgenin perde arkasındaki gerçeklerin gün yüzüne çıkabileceği bir dönem olarak öne çıkıyor.
51. BÖLGEDE NELER OLUYOR?
Havacılık gazetecisi Jim Goodall, 1990’ların ortasında verdiği bir röportajda, 51. Bölge’de saklanan sırların Yıldız Savaşları'nın yapımsıcı George Lucas’ı kıskandıracak derecede ileri teknolojiler olduğunu iddia etti.
Goodall, yıllar sonra yaptığı açıklamada, bir güvenlik uzmanının kendisine 51. Bölge’de "bu dünyadan olmayan" araçların bulunduğunu söylediğini aktardı.
GİZİLİ TEKNOLOJİLER
Goodall, 51. Bölge'deki test sahalarında, sesiz uçabilen ve olağanüstü hızlarda hareket edebilen "Excalibur" adlı bir uçağın bulunduğunu belirtti.
Ayrıca, görgü tanıkları, 51. Bölge üzerinde üçgen şeklinde uçan, hiç ses çıkarmayan araçlar gördüklerini rapor etti.
Bu araçların, konvansiyonel teknolojinin çok ötesinde olduğu iddia ediliyor. Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından takip edilen bir başka uçak, saatte 10 bin milin üzerinde hızla uçtuğu belirtiliyor.
Goodall’ın açıklamaları, Lockheed Martin'in gizli mühendislik bölümü Skunk Works’ün eski müdürü Ben Rich’in sözleriyle örtüşüyor.
Rich, ölümünden önce Goodall’a, 51. Bölge’de dünyanın en iyi mühendislerinin gelecekteki teknolojiler üzerinde çalıştığını ve bu sırların önümüzdeki 30-40 yıl boyunca kamuoyuna açıklanmayacağını söylemişti.
Ancak, 51. Bölge'nin günümüzdeki gizliliği, bu sırların daha uzun süre saklanmaya devam edebileceğine işaret ediyor.
Ayrıca "yumurta biçiminde" bir uzay aracı üzerinde çalışıldığı aracın pürüzsüz, dikişsiz metalik bir yüzeye sahip olduğu, üzerinde herhangi bir sembol veya yazı bulunmadığı iddia edildi.