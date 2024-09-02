Dünyanın en güçlü insanının büyük sırrı ortaya çıktı

KAS SİSTEMİNDE ŞAŞIRTICI BULGULAR

2017'de "Dünya'nın En Güçlü Adamı" unvanını kazanan Hall, tarih boyunca gerçekleştirilen en ağır ölü ağırlık kaldırma rekorunu da elinde tutuyordu; 500kg ile bu rekor, 2020'de İzlanda'dan Hafthor Julius Bjornsson tarafından kırıldı.

Prof. Folland, "İnsanlar uygarlığın şafağından bu yana güç sporlarına ve güçlü adamlara ilgi duydu... Ancak Eddie Hall gibi insanları inceleyen bilimsel çalışma miktarı neredeyse sıfır" dedi.

Araştırmacılar, Hall'ı, Loughborough Üniversitesi'nde MRI taramaları ve ölü ağırlık yapmadan maksimum gücü test etmenin güvenilir bir yolu olan izometrik orta uyluk çekmeleri içeren bir dizi testte yer alması için davet etti. Amaçları, Hall gibi son derece güçlü atletlerden zayıf ve kırılgan olanlara kadar farklı popülasyonlarda insanların kaslarının ne kadar güçlü olduğunu daha iyi anlamaktı.

Hall'ın sonuçları, elit atletler, düzenli olarak antrenman yapan kişiler ve antrenman yapmayan bireyler de dahil olmak üzere 200'den fazla kişiyle karşılaştırıldı. Applied Physiology Dergisi'nde yayımlanan bulgular, Hall'ın alt vücut kas kütlesinin antrenman yapmayan erkeklere göre neredeyse iki katı olduğunu ortaya koydu, uyluk önündeki quadriceps kasları ise iki kat daha büyüktü.