Dünyanın en güçlü orduları açıkladı: İşte ülkelerin asker sayıları

Global Firepower, 2024 yılının en güçlü orduları listesini ve ülkelerin asker sayılarını açıkladı. Türkiye, listenin sekizinci sırasında yer alırken, Orta Doğu'da ise ilk sıraya yerleşti. Bölgenin en güçlü ordusuna sahip olan Türkiye'yi; İran, Mısır ve İsrail takip etti. Peki dünyanın en güçlü orduları hangileri? İşte 2024'ün en güçlü orduları ve aktif asker sayıları...