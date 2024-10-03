Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: İşte ülkelerin asker sayıları
ABD merkezli Global Firepower, dünyanın en güçlü orduları listesini açıkladı. Türkiye askeri güç olarak ilk 10'da yer alırken, Orta Doğu'da ise listenin ilk sırasında yer aldı. İşte dünyanın en güçlü orduları ve asker sayıları...
Global Firepower, 2024 yılının en güçlü orduları listesini ve ülkelerin asker sayılarını açıkladı. Türkiye, listenin sekizinci sırasında yer alırken, Orta Doğu'da ise ilk sıraya yerleşti. Bölgenin en güçlü ordusuna sahip olan Türkiye'yi; İran, Mısır ve İsrail takip etti. Peki dünyanın en güçlü orduları hangileri? İşte 2024'ün en güçlü orduları ve aktif asker sayıları...
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1. ABD
Aktif personel sayısı: 1.328.000
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2. RUSYA
Aktif personel sayısı: 1.320.000
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3. ÇİN
Aktif personel sayısı: 2.035.000
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