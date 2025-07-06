Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu: Türkiye'den sadece bir şehir listede

CEOWORLD Magazine ve Safety Index Report, dünynanın en güvenli şehirleri listesini açıkladı. Şehirdeki asayiş, hırsızlık olayları, cezalar, asker ve polis sayısı ve bunun gibi pek çok unsurun göz önünde bulundurularak hazırlanan listede Türkiye'den de bir şehir yer aldı.

İşte dünyanın en güvenli şehirleri...