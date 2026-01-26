Dünyanın en iyi tatil rotaları belli oldu: Türkiye'den tek şehir listede!

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, kültür ve sanat olanakları, gastronomi çeşitliliği, doğal zenginlikler, deniz turizmi ve ziyaretçilere sunulan deneyim kriterleri dikkate alınarak oluşturulan liste Yunanistan'dan Karayipler'e uzanan geniş bir coğrafyayı kapsıyor.

Forbes değerlendirmesinde Antalya; lüks konaklama tesisleri, çam ormanlarıyla çevrili doğal yapısı, denizi, zengin mutfağı ve farklı ülkelerden ziyaretçileri bir araya getiren kozmopolit yapısıyla uluslararası ölçekte güçlü ve sürdürülebilir bir turizm merkezi olarak tanımlandı.