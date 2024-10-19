Dünyanın En İyi Turizm Köyü seçilen Türkiye'nin ''Kıyamet Köyü''ne sonbaharda turist akını
Maya takvimine göre 21 Aralık 2012'deki kıyametten etkilenmeyeceğine inanılan ve bu nedenle "Kıyamet Köyü" olarak ün salan ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından ''Dünyanın En İyi Turizm Köyü'' ödülü verilen İzmir'in Selçuk ilçesindeki Şirince köyü sonbaharda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.
Selçuk'un 8 kilometre doğusunda yer alan Şirince köyü, doğası, temiz havası, korunmuş mimarisi, tarihe tanıklık eden cumbalı beyaz Rum evleriyle turistlerin ilgi odağı oluyor.
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (BMDTÖ) 25. Genel Kurulu kapsamında ''Best Tourism Villages'' ödülleri verildi. İzmir'in Selçuk ilçesindeki Şirince , ''Dünyanın En İyi Turizm Köyü'' ödülüne layık görülmüştü.
Maya Takvimi'ne göre kıyametin kopacağı 21 Aralık 2012 tarihinde, kıyametten etkilenmeyeceğine inanıldığı için adını dünyaya duyuran Şirince, şehrin stresi ve gürültüsünden uzaklaşıp, doğayla baş başa kalmak isteyenlere kucak açıyor.
Bağcılık, zeytincilik ve şarap üretimiyle bilinen Şirince, sonbahar güzelliğiyle ilgi çekerken, fotoğraf tutkunlarına doğal fon sunuyor.