Dünyanın En İyi Turizm Köyü seçilen Türkiye'nin ''Kıyamet Köyü''ne sonbaharda turist akını

Maya Takvimi'ne göre kıyametin kopacağı 21 Aralık 2012 tarihinde, kıyametten etkilenmeyeceğine inanıldığı için adını dünyaya duyuran Şirince, şehrin stresi ve gürültüsünden uzaklaşıp, doğayla baş başa kalmak isteyenlere kucak açıyor.