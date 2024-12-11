Dünyanın en iyi yemekleri açıklandı: Türk mutfağından 5 lezzet listede
TasteAtlas, dünyanın en iyi yemeklerini açıkladı. Türk mutfağından 5 yemek ilk 50'de yer aldı.
Lezzet eleştirmenlerinin incelemelerini ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren TasteAtlas, dünyanın en iyi yemekleri listesini açıkladı. Listenin ilk sırasında Kolombiya mutfağından ''Lechona'' yer aldı. İtalya'dan "Pizza Napoletana'' ikinci sırada yer alırken, üçüncü en iyi yemek Brezilya'dan ''Picanha'' seçildi.
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EN İYİ TÜRK YEMEĞİ: ÇÖKERTME KEBEBI
Türk mutfağından ise 5 lezzet ilk 50'de yer aldı. Listenin yedinci sırasında yer alan en iyi Türk yemeği ''Çökertme Kebabı'' oldu. İşte en iyi Türk yemekleri...
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9. CAĞ KEBABI
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26. İSKENDER KEBAP
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