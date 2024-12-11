Dünyanın en iyi yemekleri açıklandı: Türk mutfağından 5 lezzet listede

Lezzet eleştirmenlerinin incelemelerini ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren TasteAtlas, dünyanın en iyi yemekleri listesini açıkladı. Listenin ilk sırasında Kolombiya mutfağından ''Lechona'' yer aldı. İtalya'dan "Pizza Napoletana'' ikinci sırada yer alırken, üçüncü en iyi yemek Brezilya'dan ''Picanha'' seçildi.