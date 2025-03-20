Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu; işte Türkiye'nin sıralamadaki yeri
Birleşmiş Milletler'in 149 ülke arasında yaptığı değerlendirmeyle belirlediği Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı. 2023'te 93. sırada olan Türkiye 2024 yılında açıklanan listede 104'üncü sırada yer almıştı. Türkiye'nin 2025 yılı Dünya Mutluluk Raporu'ndaki yeri bir kez daha değişti.
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı ile analiz firması Gallup'un ortaklaşa hazırladığı Dünya Mutluluk Raporu 2025 açıklandı.
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Rapora göre Finlandiya, üst üste sekizinci kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi.
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Mutluluk sıralamasında Finlandiya’nın ardından Danimarka, İzlanda ve İsveç ilk dört sırada yer aldı.
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Avrupa ülkeleri listeye ağırlığını koyarken, Kosta Rika ve Meksika gibi Latin Amerika ülkeleri de ilk 10'a girmeyi başardı. İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılar ve bölgedeki çatışmalara rağmen 8. sıradaki yerini korudu.
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