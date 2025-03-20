Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu; işte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

Avrupa ülkeleri listeye ağırlığını koyarken, Kosta Rika ve Meksika gibi Latin Amerika ülkeleri de ilk 10'a girmeyi başardı. İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılar ve bölgedeki çatışmalara rağmen 8. sıradaki yerini korudu.