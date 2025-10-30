Dünyanın en pahalısı olan Türkiye'nin mor altınında hasat başladı

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, hasat sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Şu an safran hasadının ortalarındayız. Hatta ortalarına bile gelmedik, daha zirveyi görmedik. Çiçeklenme tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah 20-25 gün daha çiçeklenme devam eder. Her gün çiçekleri topluyoruz. Havaların ısınması bizi biraz korkutmuştu ama sonrasındaki serinleme ve aldığımız yağmurlar üretimi tetikledi. Şu anda güzel çiçek almaktayız. Büyük ihtimalle arzu ettiğimiz kadar safran elde edeceğiz bu sene, öyle görülüyor."