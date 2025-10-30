Dünyanın en pahalısı olan Türkiye'nin mor altınında hasat başladı
Kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt, bağışıklık, hormon bozukluğu gibi hastalıklara iyi gelmesiyle bilinen, giyimden yiyeceklere, ilaçtan kozmetiğe aklınıza gelebilecek her yerde kullanılan UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetişen ve yeni ürünü 600 bin TL'den satılacak olan safranın hasadı sürüyor.
Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan, 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip olan, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan safranda hasat sürüyor.
Kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt, bağışıklık, hormon bozukluğu gibi hastalıklara iyi gelmesiyle bilinen safran havaların serinlemesi ve yağış alması dolayısıyla bu yıl erken çiçek açmıştı.
Avrupa Birliği'nce coğrafi işaretle tescillenen 'milli bitki'nin çiçekleri işçiler tarafından özenle toplanıyor. Toplanan ve tek tek ayıklanan safranın 80 bin çiçeğinden sadece yarım kilogram ürün elde ediliyor.
Safran üreticisi İsmail Yılmaz, hasat sürecine ilişkin şunları söyledi:
"Şu an safran hasadının ortalarındayız. Hatta ortalarına bile gelmedik, daha zirveyi görmedik. Çiçeklenme tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah 20-25 gün daha çiçeklenme devam eder. Her gün çiçekleri topluyoruz. Havaların ısınması bizi biraz korkutmuştu ama sonrasındaki serinleme ve aldığımız yağmurlar üretimi tetikledi. Şu anda güzel çiçek almaktayız. Büyük ihtimalle arzu ettiğimiz kadar safran elde edeceğiz bu sene, öyle görülüyor."