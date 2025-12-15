Dünyanın en sağlıklısı Antalya'da üretiliyor: Litresi 1500 TL!
Antalya'ya özgü tavşan yüreği zeytininden elde edilen ve dünyanın en sağlıklı zeytinyağı olan tavşan yüreği zeytinyağı, bu yıl litresi 1500 TL'den satılıyor.
'Antalya'nın akciğeri' olarak adlandırılan, 25 bine yakın ağacın bulunduğu 2 milyon 630 bin metrekarelik zeytinliği koruma altına alan Antalya Ticaret Borsası (ATB), 15 yıldır bu alanda zeytin ve zeytinyağı üretiminin yanında Antalya'ya özgü bir zeytin türü olan tavşan yüreği zeytini ve zeytinyağıyla ilgili de önemli çalışmalar gerçekleştirdi. ATB Başkanı Ali Çandır ve yönetimi, ilk olarak 2018 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan 'Antalya Tavşan Yüreği' ismiyle bu zeytin için coğrafi işaret tescili aldı.
YAĞI İSPANYA'DA TAHLİL ETTİRİLDİ
2021 yılında Antalya'ya özgü tavşan yüreği zeytininden elde edilen zeytinyağı, İspanya Cordoba Üniversitesi'nde tahlil ettirildi. Tahlil sonucunda tavşan yüreği zeytinyağındaki oleokantal oranının, dünyadaki zeytinyağı türleri içinde en yüksek orana sahip olduğu belirlendi.
ZEYTİN ÜRETİMİ BU YIL DÜŞTÜ
Bu yılın zeytin ve zeytinyağı sezonunu değerlendiren ATB Başkanı Ali Çandır, zeytin üretiminde rekoltede yaklaşık yüzde 30-35'lik düşüş yaşandığını belirterek, "Zeytin tanelerinin küçüklüğü, yine iklimsel nedenlerden dolayı söz konusu yağ verimi de biraz düşmüş durumda. İklimden, aşırı sıcaklardan, yağmurun geç gelmesinden kaynaklı rekoltede düşüş var. Şu anda Antalya genelinde 50 bin ton civarında zeytin hasadı olacağını tahmin ediyoruz. Bu zeytinlerin de sofralık ve yağlık olarak satılacağını düşünüyoruz" dedi.
ZEYTİNYAĞI FİYATLARI
Bu yıl normal zeytinyağı litre toptan satış fiyatının 230- 250 TL civarında olduğunu ifade eden Ali Çandır, "Bu da yaklaşık 350-400 lira gibi perakendede bir fiyat yapar. Antalya'nın coğrafi işaret tescili aldığımız tavşan yüreği zeytini ise her ne kadar sofralık da olsa bu üründen biz yağ da çıkartıyoruz. Diğer ürünler yaklaşık 5 kilogram civarında 1 litre yağ verirken, bu üründen 14 kilogramdan 1 litre yağ elde ediyoruz" diye konuştu.