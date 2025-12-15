Dünyanın en sağlıklısı Antalya'da üretiliyor: Litresi 1500 TL!

ZEYTİNYAĞI FİYATLARI

Bu yıl normal zeytinyağı litre toptan satış fiyatının 230- 250 TL civarında olduğunu ifade eden Ali Çandır, "Bu da yaklaşık 350-400 lira gibi perakendede bir fiyat yapar. Antalya'nın coğrafi işaret tescili aldığımız tavşan yüreği zeytini ise her ne kadar sofralık da olsa bu üründen biz yağ da çıkartıyoruz. Diğer ürünler yaklaşık 5 kilogram civarında 1 litre yağ verirken, bu üründen 14 kilogramdan 1 litre yağ elde ediyoruz" diye konuştu.