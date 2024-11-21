Dünyanın en uzun kadını ile dünyanın en kısa kadını yan yana

Dünyanın en uzun kadını Gelgi, 2 metre 15 santimetre, dünyanın en kısa kadını Amge ise 62,8 santimetre ile Guinness Dünya Rekoru'nu elinde tutuyor. Rumeysa Gelgi, nadir görülen 'Weaver' sendromu nedeniyle hızla uzayan kemik yapısına sahip. Günlük hayatında tekerlekli sandalye kullanıyor. Jyoti Amge de cüceliğin bir türü olan 'Akondroplazi' ile yaşıyor. Her iki kadın da Guinness Dünya Rekorları’nın 70. yıl kitabında yer alarak ‘ikon’ ünvanı aldı.