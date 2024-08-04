Dünyanın en ''yaşanılabilir'' ve ''yaşanılamaz'' şehirleri belli oldu; İstanbul da listede
Dünyanın en yaşanabilir ve geri kalanına oranla en yaşanması zor olan şehirlerin listesi belli oldu.
Küresel indeks, istikrar, sağlık hizmetleri, kültür ve çevre, eğitim ve altyapı olmak üzere beş kategoriye ayrıldığı belirtilen ve büyük şehirlerin listeye alındığı araştırmada yine Avusturya'nın başkenti Viyana liderliği önde götürürken, Batı Avrupa'nın en az yaşanabilir büyük şehri ise Atina oldu.
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Viyana, Avusturya
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Kopenhag, Danimarka
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Zürih, İsviçre
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