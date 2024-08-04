  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Dünyanın en ''yaşanılabilir'' ve ''yaşanılamaz'' şehirleri belli oldu; İstanbul da listede

Dünyanın en ''yaşanılabilir'' ve ''yaşanılamaz'' şehirleri belli oldu; İstanbul da listede

Dünyanın en yaşanabilir ve geri kalanına oranla en yaşanması zor olan şehirlerin listesi belli oldu. 

Dünyanın en ''yaşanılabilir'' ve ''yaşanılamaz'' şehirleri belli oldu; İstanbul da listede - Resim: 1

Küresel indeks, istikrar, sağlık hizmetleri, kültür ve çevre, eğitim ve altyapı olmak üzere beş kategoriye ayrıldığı belirtilen ve büyük şehirlerin listeye alındığı araştırmada yine Avusturya'nın başkenti Viyana liderliği önde götürürken, Batı Avrupa'nın en az yaşanabilir büyük şehri ise Atina oldu.

1 / 34
Dünyanın en ''yaşanılabilir'' ve ''yaşanılamaz'' şehirleri belli oldu; İstanbul da listede - Resim: 2

Viyana, Avusturya

2 / 34
Dünyanın en ''yaşanılabilir'' ve ''yaşanılamaz'' şehirleri belli oldu; İstanbul da listede - Resim: 3

Kopenhag, Danimarka

3 / 34
Dünyanın en ''yaşanılabilir'' ve ''yaşanılamaz'' şehirleri belli oldu; İstanbul da listede - Resim: 4

Zürih, İsviçre

4 / 34