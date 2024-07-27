Dünyanın en zehirlisi... Bir ilimizde daha görüldü

Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden biri olarak bilinen loplu örümcek (argiope lobata) Aksaray’da görüldü. Yapılan araştırmalarda Türkiye’de genellikle Akdeniz Bölgesi'nde görülen loplu örümcek geçtiğimiz yıl Ağustos ayında da Gümüşhane, Ankara ve Kahramanmaraş’ta görüldü.