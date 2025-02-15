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''Dünyanın Nazar Boncuğu'' kar yağışıyla birlikte hayat buldu

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve ''Dünyanın Nazar Boncuğu'' olarak bilinen Meke Gölü, kar yağışıyla birlikte yeniden canlandı.

Kaynak: İHA
''Dünyanın Nazar Boncuğu'' kar yağışıyla birlikte hayat buldu - Resim: 1

Konya'nın doğa harikası Meke Gölü, son dönemde yaşanan kuraklık tehlikesine rağmen, son kar yağışıyla yeniden canlandı. Karın beyaz örtüsü, göle beyaz bir gelinlik giydirirken, oluşan eşsiz manzara ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. 

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''Dünyanın Nazar Boncuğu'' kar yağışıyla birlikte hayat buldu - Resim: 2

Özellikle gün batımında karın beyazı ile gökyüzünün turuncu ve kızıl tonlarının buluşması, görenleri kendine hayran bıraktı.

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''Dünyanın Nazar Boncuğu'' kar yağışıyla birlikte hayat buldu - Resim: 3

Kurumaya yüz tutan Meke Gölü, kar yağışıyla birlikte eski güzelliğine kavuşurken, hem fotoğraf tutkunlarını hem de doğaseverleri kendine çekti. Ziyaretçi sayısında önemli bir artış yaşanırken, bölge halkı da gölün yeniden canlanmasından dolayı büyük memnuniyet duyuyor. 

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''Dünyanın Nazar Boncuğu'' kar yağışıyla birlikte hayat buldu - Resim: 4

Meke Gölü'nün korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar da devam ediyor. Bu eşsiz güzelliğin korunması, hem bölge turizmi hem de ekolojik denge açısından büyük önem taşıyor.

Aileleriyle Meke Gölü‘ne gelen çocuklar da kar yağınca çok güzel olduğunu, kartopu oynadıklarını söyledi.

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