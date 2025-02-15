''Dünyanın Nazar Boncuğu'' kar yağışıyla birlikte hayat buldu

Meke Gölü'nün korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar da devam ediyor. Bu eşsiz güzelliğin korunması, hem bölge turizmi hem de ekolojik denge açısından büyük önem taşıyor.

Aileleriyle Meke Gölü‘ne gelen çocuklar da kar yağınca çok güzel olduğunu, kartopu oynadıklarını söyledi.