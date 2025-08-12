Dünya'nın zirvesi için sürpriz karar: Her şey turizm geliri için
Nepal, bazı bölgelerinde turizmi canlandırmak amacıyla gelecek iki yıl boyunca Himalayalar'daki 97 dağını ücretsiz tırmanışa açacağını duyurdu.
Kaynak: DHA
Dünyanın en yüksek dağı Everest’e tırmanmak için ücretler eylül ayından itibaren yaklaşık on yıl sonra ilk kez artırılıyor. Ücretlerin zirve sezonunda 15 bin dolara çıkarılacağı açıklandı.
Nepal Turizm Dairesi, uygulamanın ülkenin keşfedilmemiş turizm potansiyelini ve destinasyonlarını öne çıkarmasını hedeflediklerini bildirdi.
Ücretsiz hale getirilen zirveler, Nepal’in Karnali ve Sudurpaschim eyaletlerinde yer alıyor. 5 bin 970 ile 7 bin 132 metre arasında değişen yükseklikleriyle bu dağlar, ülkenin en yoksul ve en az gelişmiş bölgelerinden birinde bulunuyor.
Nepal Yüksek Mahkemesi, Nisan 2024’te hükümete Everest ve bazı diğer zirvelerde verilen tırmanış izinlerini sınırlandırma talimatı verdi.
